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15 февраля, 15:00

«Навбахор» — «Аль-Иттихад»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов Азии

Трансляция «Навбахор» — «Аль-Иттихад» на канале Старт начнется в 16.55
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Аль-Иттихада» Нголо Канте.
Нголо Канте.
Фото Global Look Press

Узбекский «Навбахор» дома на своем стадионе «Марказий» в городе Наманган примет «Аль-Иттихад» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Азии 15 февраля. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Лиги чемпионов АФК «Навбахор» — «Аль-Иттихад» можно будет на канале «Старт» и на сайте tvstart.ru. Прямой эфир начнется в 16.55 мск.

За «Аль-Иттихад» выступает ряд известных футболистов, включая Нголо Канте, Фабиньо, Луиса Фелипе и Карима Бензема. При этом французский форвард пропустит встречу с «Навбахором», так как не попал в заявку команды. Главный тренер клуба Марсело Гальярдо посчитал, что 36-летний футболист находится в плохом игровом тонусе из-за пропуска тренировочных сборов.

Ответный матч 1/8 Лиги чемпионов АФК пройдет 22 февраля на арене «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде.

Футбол
ФК Аль-Иттихад
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