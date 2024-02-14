Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

14 февраля, 19:00

«Аль-Фейха» — «Аль-Наср»: где смотреть трансляцию матча азиатской Лиги чемпионов

Матч азиатской Лиги чемпионов «Аль-Фейха» — «Аль-Наср» начнется 14 февраля в 21.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

«Аль-Фейха» на своем поле сыграет против «Аль-Наср» в матче 1/8 финала Азиатской Лиги чемпионов в среду, 14 февраля. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Следить за матчем 1/8 финала Азиатской Лиги чемпионов можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Старт». Эфир стартует в 20.50 (мск).

«Аль-Фейха» в Лиге чемпионов АФК на групповом этапе в группе с «Аль-Аином», «Пахтакором» и «Ахалом» заняла второе место, набрав за шесть туров девять очков. В рамках чемпионата Саудовской Аравии команда располагается лишь на 14-й позиции в турнирной таблице с 19 баллами в активе, в шаге от зоны вылета.

«Аль-Наср» рамках группового этапа Лиги чемпионов АФК одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. С 14 очками в активе команда выиграла квартет. В чемпионате Саудовской Аравии команда Криштиану Роналду идет на втором месте.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
1
0
Читайте также
Названы главные проблемы Олимпиады в Париже
В программу Олимпиады-2024 вошел один новый вид спорта
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Ференцвароше» заявили, что Станкович считает Севикяна большим талантом

ПАОК проиграл «Панатинаикосу» в первом матче полуфинала Кубка Греции, Оздоев вышел на 76-й минуте матча
Новости
RSS RSS
Все новости