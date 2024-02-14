«Аль-Фейха» на своем поле сыграет против «Аль-Наср» в матче 1/8 финала Азиатской Лиги чемпионов в среду, 14 февраля. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Следить за матчем 1/8 финала Азиатской Лиги чемпионов можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Старт». Эфир стартует в 20.50 (мск).

«Аль-Фейха» в Лиге чемпионов АФК на групповом этапе в группе с «Аль-Аином», «Пахтакором» и «Ахалом» заняла второе место, набрав за шесть туров девять очков. В рамках чемпионата Саудовской Аравии команда располагается лишь на 14-й позиции в турнирной таблице с 19 баллами в активе, в шаге от зоны вылета.

«Аль-Наср» рамках группового этапа Лиги чемпионов АФК одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. С 14 очками в активе команда выиграла квартет. В чемпионате Саудовской Аравии команда Криштиану Роналду идет на втором месте.