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Кокорин — в стартовом составе «Ариса» на матч против «Пафоса»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арис» опубликовал стартовый состав на матч против «Пафоса» в 17-м туре чемпионата Кипра.

Встреча пройдет в Пафосе. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин появится на поле с первых минут. В текущем сезоне 32-летний россиянин провел 15 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

«Арис»: Вана Алвес, Кажу, Муссунда, Урошевич, Сане, Николич, Сзоке, Струски, Монтнор, Кокорин, Гомис.

Кипр: Первый дивизион. 17-й тур
03 янв, 20:00. Stelios Kyriakides Stadium (Пафос)
Пафос
Арис Л

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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