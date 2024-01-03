Кокорин — в стартовом составе «Ариса» на матч против «Пафоса»

«Арис» опубликовал стартовый состав на матч против «Пафоса» в 17-м туре чемпионата Кипра.

Встреча пройдет в Пафосе. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин появится на поле с первых минут. В текущем сезоне 32-летний россиянин провел 15 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

«Арис»: Вана Алвес, Кажу, Муссунда, Урошевич, Сане, Николич, Сзоке, Струски, Монтнор, Кокорин, Гомис.