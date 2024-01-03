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Сегодня, 18:58

Гол Шапи не спас «Арис» от поражения в матче с «Астерасом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арис» на выезде уступил «Астерасу» в матче 16-го тура чемпионата Турции — 2:3.

По ходу встречи гости вели со счетом 2:0, но не сумели удержать победу. На 8-й минуте счет с пенальти открыл Лорен, а через 6 минут преимущество «Ариса» удвоил российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов.

Дубль за хозяев оформил Хуан Мирительо. 24-летний аргентинец реализовал пенальти на 45+2-й минуте и забил с игры на 52-й. Победный мяч на счету Мунафо, отличившегося на 61-й минуте.

«Арис» (24 очка) занимает пятое место в чемпионате Греции. «Астерас» (23) идет шестым в турнирной таблице.

Греция. Национальная лига. 16-й тур
03 янв, 17:00. Theodoros Kolokotronis (Триполи)
Астерас
3:2
Арис

Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
ФК Арис (Салоники)
ФК Астерас
0
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Шапи Сулейманов забил за «Арис» второй гол в чемпионате Греции

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