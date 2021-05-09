Экс-полузащитник «Краснодара» Перейра отметился голевым пасом на Нани в матче «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Сити»
03:05
«Орландо Сити» в матче чемпионата МЛС на своем поле сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити» со счетом 1:1.
На гол Луиша Нани гости ответили точным ударом Валентина Кастельяноса с пенальти. Экс-полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра отыграл за хозяев 81 минуту и отметился голевой передачей.
После этого матча «Орландо Сити» с 6 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Нью-Йорк Сити» с 7 очками — на первой строчке.
A third straight game with a goal for the Captain ?@luisnani | #ORLvNYC pic.twitter.com/KEGXi6LopX— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) May 8, 2021
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