Васютин пропустил гол с центра поля в матче чемпионата Швеции
20:04
Российский вратарь «Юргордена» Александр Васютин пропустил гол с центра поля в матче пятого тура чемпионата Швеции с «Дегерфорсом» (0:2).
На 85-й минуте нападающий Виктор Эдвардсен забил мяч из центрального круга, перебросив далеко вышедшего из ворот Васютина. Этот мяч стал для «Дегерфорса» победным.
Васютин находится в «Юргордене» в аренде, а права на него принадлежат «Зениту».
«Юргорден» потерпел первое поражение в чемпионате и с 12 очками в пяти встречах занимает первое место в турнирной таблице. Васютин играл во всех матчах и пропустил четыре гола.
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