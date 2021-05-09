Васютин пропустил гол с центра поля в матче чемпионата Швеции

Российский вратарь «Юргордена» Александр Васютин пропустил гол с центра поля в матче пятого тура чемпионата Швеции с «Дегерфорсом» (0:2).

На 85-й минуте нападающий Виктор Эдвардсен забил мяч из центрального круга, перебросив далеко вышедшего из ворот Васютина. Этот мяч стал для «Дегерфорса» победным.

WOW! Victor Edvardsen g?r m?l fr?n halva plan



Se matchen nu p? https://t.co/U8GJcAsMFu pic.twitter.com/ucc7ULmVjO — discovery+ sport ?? (@dplus_sportSE) May 9, 2021

Васютин находится в «Юргордене» в аренде, а права на него принадлежат «Зениту».

«Юргорден» потерпел первое поражение в чемпионате и с 12 очками в пяти встречах занимает первое место в турнирной таблице. Васютин играл во всех матчах и пропустил четыре гола.