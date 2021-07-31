Гол Нани принес «Орландо Сити» победу над «Атлантой»
05:23
«Орландо Сити» обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата MLS — 3:2. Победный гол на 87-й минуте забил экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани.
«Орландо Сити» идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Атланта» занимает 10-ю строчку в таблице.
MLS
Регулярный чемпионат
«Орландо Сити» — «Атланта» — 3:2 (1:1)
Голы: Мартинес, 1 (0:1). Смит, 43 (1:1). Морено, 66 (1:2). ван дер Уотер, 79 (2:2). Нани, 87 (3:2).
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