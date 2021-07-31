Бывший тренер «Ромы» Фонсека может возглавить «Атланту»

Бывший главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может получить работу в МЛС. У него есть предложение возглавить «Атланту», сообщает Marca.

Американский клуб недавно уволил с поста главного тренера аргентина Габриэля Хайнце.

Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен помощник Хайнце Роб Валентино. Отмечается, что решение об увольнении аргентинца связано с «целым рядом вопросов, касающихся руководства клубом».

Фонсека попрощался с «Ромой» по завершении сезона-2020/2021. На его место в команду пришел другой португальский специалист — Жозе Моуринью.

Под руководством Фонсеки «Рома» в 38 матчах набрала 62 очка и заняла 7-е место в турнирной таблице серии А.