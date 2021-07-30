«Генк» дома уступил «Остенде» со счетом 3:4

«Генк» на своем поле проиграл «Остенде» (3:4) в матче второго тура чемпионата Бельгии.

В составе хозяев отличились Брайан Хейнен, и Тео Бонгонда, который сделал дубль. У гостей забивали Марко Квашина, Махтар Гуйе, Тьерри Амброз и Фредерик Йекель.

«Генк» с одним очком занимает 13-е место. У «Остенде» три очка и седьмое место.

Чемпионат Бельгии

2-й тур

«Генк» — «Остенде» — 3:4 (2:1)

Голы: Хейнен, 20, Бонгонда, 30, 60 — Квашина, 32, Гуйе, 49, Амброз, 62, Йекель, 79