Вратарь «Аякса» Андре Онана высказался о своей дисквалификации за употребление фуросемида.

«Футбол — это не про человечность, — приводит слова Онаны The Guardian. — Невероятно: 40 мг могут разрушить карьеру. Я — просто цифра. УЕФА не рассматривают случай за случаем. Думаю, они должны это делать, но правила есть правила. Врачи сказали, что фуросемид задерживает жидкость в организме, а это не идет на пользу атлету«.

По словам вратаря, он должен нести ответственность за то, что попало в его организм.

«Если я куплю бутылку воды, а потом окажется, что в нее было что-то подмешано, то это только моя ответственность. Нужна осторожность. Есть «епархия», и она наказывает тебя. Это просто человеческая ошибка«, — сказал он.

В феврале 2021 года 25-летний камерунец был дисквалифицирован на 12 месяцев за употребление фуросемида. Позже дисквалификацию сократили до девяти месяцев. Фуросемид обнаружили в анализах вратаря после внесоревновательной проверки 30 октября 2020 года. Амстердамский клуб объяснил это тем, что в тот день Онана почувствовал себя плохо и принял лекарство, которое было прописано его жене.