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«Аль-Хиляль» проявляет интерес к Жорже Жезушу

17:11
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Бывший тренер «Бенфики» Жорже Жезуш входит в сферу интересов «Аль-Хиляля», сообщает в своем Twitter журналист Руди Галетти.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии ищет замену Леонарду Жардиму на посту главного тренера. Также к португальцу проявляет интерес «Фенербахче». Кроме того, он провел переговоры с представителями «Атлетику Минейру», о результатах информации пока нет.

67-летний Жорже Жезуш ранее покинул пост главного тренера «Бенфики». Сообщалось о его возможном возвращении в «Фламенго», но бразильский клуб возглавил другой португалец Паулу Соуза.

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Евгений Петров все материалы автора

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