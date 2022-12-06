Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:50

Игало — о возможном переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Я бы хотел, чтобы он приехал в Саудовскую Аравию»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало заявил, что был бы рад переезду форварда Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию.

«Я бы хотел, чтобы он приехал в Саудовскую Аравию, потому что это приведет к росту лиги, привлечет внимание фанатов. Люди, которые еще не смотрят чемпионат, начнут делать это. Роналду очень амбициозен, и я думаю, что он захочет играть в команде Лиги чемпионов, успешно завершить карьеру, но никогда нельзя сказать что-то наверняка. Он должен принять решение. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он приедет в Саудовскую Аравию», — приводит The Athletic слова Игало.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 сезона и будет получать в Саудовской Аравии около 200 миллионов евро в год. Однако 5 декабря инсайдер Фабрицио Романо заявил, что 37-летний португалец еще не согласился на переход в клуб из Саудовской Аравии.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

Источник: https://theathletic.com/3956877/2022/12/02/odion-ighalo-cristiano-ronaldo/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Зарему рассмешили слова Кокорина о возможном конфликте с ней в Монако
Эта сборная Бразилии возвращает в детство. Неймар и компания борются за красивый футбол
Депутат парламента ДНР Пирогова погибла при обстреле Донецка
Минобороны заявило об ударе по системе военного управления Украины
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
Как улучшить урожай
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Андижане» отреагировали на новость о возможном назначении Юрана
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости