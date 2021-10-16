«Порту» и «Спортинг» пробились в 1/16 финала Кубка Португалии
В матче 1/32 финала Кубка Португалии «Порту» разгромил «Синтренсе» (5:0). «Спортинг» одержал крупную победу над «Белененсешем» (4:0). Следующие соперники португальских грандов станут известны после жеребьевки.
Кубок Португалии
1/32 финала
«Академика» — «Фамаликан» — 0:4 (0:3)
Голы: Пентера, 17, Хайме, 19, Эриберту Тавареш, 25, Банза, 63
«Синтренсе» — «Порту» — 0:5 (0:2)
Голы: Сержиу Оливейра,16, 27, Эванилсон, 55, 69, Тони Мартинес, 76
«Белененсеш» — «Спортинг» — 0:4 (0:1)
Голы: Томас, 2, 70, Жоване Кабрал, 76, с пенальти, Нуну Сантуш, 79, с пенальти
Удаление: Фриаш («Белененсеш»), 76
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