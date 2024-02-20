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20 февраля, 13:50

Николай Шпилевский: «Кокорин — лучший игрок в чемпионате Кипра, это безусловно и очевидно»

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Отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского Николай оценил выступление форварда Александра Кокорина в чемпионате Кипра.

«Александр должен показывать свой класс в каждой игре, для меня признак мастерства — постоянство. Он является лучшим игроком в чемпионате Кипра, это безусловно и очевидно, но свои качества нужно показывать в каждой игре», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра Кокорин сыграл 18 матчей за «Арис», в которых забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу. Аренда российского футболиста заканчивается 31 мая 2024 года, и он может вернуться в «Фиорентину». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

«Арис» идет на втором месте в чемпионате, набрав 56 очков в 26 матчах.

Источник: РБ Спорт
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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