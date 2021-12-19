Наследники Марадоны попробовали продать часть его имущества на аукционе
В Аргентине прошел аукцион, на котором наследники легендарного футболиста Диего Марадоны продавали его вещи, сообщает TyC Sports.
На аукцион было выставлено 87 лотов, среди которых дом родителей Марадоны в провинции Буэнос-Айрес, квартира в Мар-дель-Плата, четыре машины. По итогам распродажи было выручено свыше 25 тысяч долларов.
Покупателей не заинтересовала двухкомнатная квартира футболиста со стартовой ценой в 65 тысяч долларов, а также дом, который Марадона подарил своим родителям (первоначальная цена — 900 тысяч долларов).
Автомобили футболиста Hyundai 2015 года за 38 тысяч долларов и два BMW за 240 тысяч и за 170 тысяч долларов также не нашли своих покупателей.
Самыми дорогими лотами стали картины и изображения Марадоны, за которые удалось выручить свыше 9 тысяч долларов.
Наибольшей популярностью пользовалась одежда футболиста, в частности футболки с символикой «Наполи».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю