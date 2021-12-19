Наследники Марадоны попробовали продать часть его имущества на аукционе

В Аргентине прошел аукцион, на котором наследники легендарного футболиста Диего Марадоны продавали его вещи, сообщает TyC Sports.

На аукцион было выставлено 87 лотов, среди которых дом родителей Марадоны в провинции Буэнос-Айрес, квартира в Мар-дель-Плата, четыре машины. По итогам распродажи было выручено свыше 25 тысяч долларов.

Покупателей не заинтересовала двухкомнатная квартира футболиста со стартовой ценой в 65 тысяч долларов, а также дом, который Марадона подарил своим родителям (первоначальная цена — 900 тысяч долларов).

Автомобили футболиста Hyundai 2015 года за 38 тысяч долларов и два BMW за 240 тысяч и за 170 тысяч долларов также не нашли своих покупателей.

Самыми дорогими лотами стали картины и изображения Марадоны, за которые удалось выручить свыше 9 тысяч долларов.

Наибольшей популярностью пользовалась одежда футболиста, в частности футболки с символикой «Наполи».