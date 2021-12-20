«Сейчас пока еще ничего не подписано. Но к этому все идет». Черчесов должен возглавить «Ференцварош»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что должен возглавить венгерский «Ференцварош».

— Пока еще поздравлять не с чем. Я вчера только прилетел. Мне позвонили и пригласили приехать. Понятно, что до этого мы уже общались. Вчера общался с президентом клуба. Сейчас буду смотреть инфраструктуру. Потом вернемся в офис команды. И начнем предметно уже все обсуждать, чтобы при дальнейшей работе уже не было вопросов, которые можно обговорить изначально.

Сейчас пока еще ничего не подписано. Но к этому все идет, — приводит слова Черчесова «МК».

— Какие у вас ожидания от новой работы?

— Рад, что я встретился с людьми, которые знают, что хотят и как они хотят этого добиться. В каком направлении хотят двигаться. Это, естественно, подкупает.

Сегодня будет встреча, на которой мы все подробно обсудим и расставим все точки. Думаю, что все идет к тому, что я подпишу контракт. И дальше мы пойдем уже вместе. Пока это все, что могу сказать.

В текущем сезоне «Ференцварош» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате Венгрии. От лидирующей команды «Кишварда» они отстают на одно очко.

С 2016 года Черчесов тренировал сборную России. Он покинул пост главного тренера летом 2021 года. Под его руководством команда неудачно сыграла на чемпионате Европы, заняв последнее место в своей группе.