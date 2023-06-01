Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:52

Нападающий «Спартака» Николсон вызван в сборную Ямайки на Золотой Кубок КОНКАКАФ

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Спартака» Шамар Николсон получил вызов в сборную Ямайки на товарищеские матчи и игры Золотого Кубка КОНКАКАФ, сообщает пресс-служба красно-белых.

Сборная Ямайки 11 июня соберется в Австрии, где проведет два товарищеских матча: 15 июня против Катара и 19 июня против Иордании. Из Австрии сборная Ямайки отправится в США, где начнет свой путь в Золотом Кубке матчем против США 25 июня.

29 июня команда сыграет против сборной Никарагуа.

Всего в составе своей сборной Николсон сыграл 33 матча, в которых забил 10 голов.

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
РПЛ
Сборная Ямайки по футболу
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рекомендации МОК по России усугубили санкции. Парадоксы борьбы против дискриминации
Соблазнения, прелюдии и обмен позами: в Швеции запретили чемпионат Европы по сексу
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шпилевский: «Кокорин уже поиграл в РПЛ и доказал там все»
Новости
RSS RSS
Все новости