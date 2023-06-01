Нападающий «Спартака» Николсон вызван в сборную Ямайки на Золотой Кубок КОНКАКАФ
Форвард «Спартака» Шамар Николсон получил вызов в сборную Ямайки на товарищеские матчи и игры Золотого Кубка КОНКАКАФ, сообщает пресс-служба красно-белых.
Сборная Ямайки 11 июня соберется в Австрии, где проведет два товарищеских матча: 15 июня против Катара и 19 июня против Иордании. Из Австрии сборная Ямайки отправится в США, где начнет свой путь в Золотом Кубке матчем против США 25 июня.
29 июня команда сыграет против сборной Никарагуа.
Всего в составе своей сборной Николсон сыграл 33 матча, в которых забил 10 голов.
Источник: ФК «Спартак»
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