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Сегодня, 17:12

Шпилевский: «Кокорин уже поиграл в РПЛ и доказал там все»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос, вернется ли нападающий Александр Кокорин в РПЛ.

«Это сейчас далеко. Да и ему следует адресовать этот вопрос. Он уже поиграл, доказал там все. В таком возрасте он должен испытывать комфорт футбольного плана, чтобы в команде его уважали, ценили. У нас он это почувствовал и показал очень достойный результат. Уверен, что с хорошей предсезонной подготовкой он может вернуться на топ-уровень», — цитирует Шпилевского Metaratings.ru.

Также специалист отметил, что главный тренер «Динамо» Желько Бувач не интересовался Кокориным.

Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В текущем сезоне 32-летний форвард провел 30 матчей за кипрскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

В России футболист выступал в составе «Зенита», «Динамо», «Анжи», «Сочи» и «Спартака».

Источник: https://metaratings.ru/news/shpilevskii-vernyotsya-li-kokorin-v-rpl-on-tam-vsyo-dokazal-buvach-im-ne-interesovalsya-255603/
Александр Кокорин
Футбол
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Алексей Шпилевский
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