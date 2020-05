В матче 3-го тура чемпионата Фарерских островов «ХБ Торсхавн» одержал разгромную выездную победу со счетом 5:0 над «АБ Аргир».

Нападающий гостей Адриан Юстинуссен отметился впечатляющим достижением. Форвард оформил покер за 14 минут. Также в его активе результативная передача. Примечательно, что он забил три гола со штрафных ударов.

Un football aux ?les F?ro? ?? souvent d?cri? et moqu?, mais o? la pratique du football se d?veloppe et qu'il ne faudra pas sous-estim? ? l'avenir.

Et Adrian Justinussen (1998) pourrait ?tre un acteur fort, lui le roi des coup-francs ! Quadrupl? et passe d?cisive en une mi-temps : pic.twitter.com/oYHDx3CZ4N