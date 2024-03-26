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Сегодня, 20:02

Моуринью рассказал, что ему дважды предлагали возглавить сборную Португалии

Виктория Кравченко
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Бывший тренер «Ромы» и «Порту» Жозе Моуринью заявил, что ему дважды предлагали возглавить сборную Португалии. Он рассказал, что не жалеет о том, что пока этого так и не произошло.

«Первый раз, когда я был в «Реале», но Флорентино Перес сказал мне: «Нет шансов». Второй раз — в «Роме», откуда меня уволили через несколько месяцев... но я не жалею об этом, потому что доволен причиной», — цитирует Моуринью журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Португальский специалист покинул «Рому» в январе 2024 года. Вместе с римлянами Моуринью в сезоне-2021/22 выиграл Лигу конференций. В сезоне-2022/23 «волки» дошли до финала Лиги Европы.

Кроме римского клуба Моуринью тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».

Сборная Португалии по футболу
Жозе Моуринью
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