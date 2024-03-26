Лунев — об инициативе Буффона увеличить ворота: «Это сто процентов шутка»

Вратарь «Карабаха» и сборной России Андрей Лунев в комментарии для «СЭ» поделился мыслями об инициативе экс-голкипера национальной команды Италии Джанлуиджи Буффона увеличить размер футбольных ворот.

По мнению итальянца, с момента принятия решения о размере ворот прошло много лет, и антропометрические данные игроков значительно увеличились.

«Не надо ничего менять. Все и так нормально. Думаю, с его стороны это была сто процентов шутка. Представьте, если увеличить ворота сантиметров на тридцать вверх и по пятнадцать в обе стороны, то какая у нас была бы игра?» — сказал Лунев «СЭ».

Лунев выступает за «Карабах» с августа 2023 года. За это время он провел за команду 26 матчей, включая 10 игр в Лиге Европы.