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Сегодня, 12:50

Мостовой рассказал о сложностях во время выступления за «Бенфику»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, с какими бытовыми трудностями столкнулся в «Бенфике».

«Ключевая трудность была в том, что очень много свободного времени было вне тренировок и мы не знали, чем себя занять. Держались вместе, куда-то ходили кушать, день и ночь проводили у океана. Конкурентов в «Бенфике» у меня было много. На моей позиции играл бразилец Изайиш, Жоау Пинту купили, еще и был свой воспитанник Руй Кошта. Четыре-пять человек на одну позицию, поэтому было сложно», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Мостовой выступал за «Бенфику» с 1992 по 1994 год. За это время он сыграл за португальскую команду три матча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-v-benfike-klyuchevaya-trudnost-byla-v-tom-chto-ochen-mnogo-svobodnogo-vremeni-bylo-vne-trenirovok-217646/
Александр Мостовой
Футбол
ФК Бенфика
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