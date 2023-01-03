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Сегодня, 10:40

Агент Фернандеса: «Марио сможет отыграть на хорошем уровне еще 3-4 года»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Жорже Машаду, который представляет интересы защитника Марио Фернандеса, рассказал, сколько его клиент сможет еще поиграть на хорошем уровне.

«Логично предположить, что Марио отыграет на топ-уровне еще 3-4 года», — приводит слова Машаду «РБ Спорт».

В декабре 2022 года 32-летний защитник подписался на годичную аренду в «Интернасьонал» с согласия ЦСКА. Ранее его агент сообщал, что Фернандес через год может вернуться в московскую команду.

Бразильский футболист выступал за «армейцев» с 2012 года, за это время он провел за красно-синих 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-fernandesa-mario-oty-graet-na-top-urovne-eshhe-3-4-goda/
Марио Фернандес
ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
1
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