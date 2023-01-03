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Сегодня, 13:23

«Ференцварош» Черчесова проведет три контрольных матча в Испании

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Как стало известно «СЭ», «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, проведет три контрольных матча в Испании.

4 января команда собирается в Будапеште на первую посленоводнюю тренировку, а 7-го числа вылетает в Испанию.

Сбор в Аликанте продлится 10 дней, после чего «Ференцварош» вернется в Будапешт.

Свой первый официальный матч в 2023 году команда Черчесова проведет 24 января в рамках чемпионата Венгрии. Это перенесенная игра против «Залаэгерсега»

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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