Медработник выбежал на поле с носилками и получил травму по дороге к футболисту

Курьезный случай произошел в чемпионате Уругвая во время матча «Лаурелес» — «Университарио де Сальто».

Partido disputado en Fray Bentos R?o negro, entre Laureles local y Universitario de Salto visitante.

Se lesion? el camillero. pic.twitter.com/DRnuBvSt48 — Agustin ??? (@Aguoli23) September 21, 2021

Два медработника выбежали к травмированному футболисту с носилками, чтобы унести его с поля. Один из них по дороге захромал и не дошел до игрока. В итоге оказалось, что он получил травму. У медработника было выявлено мышечное растяжение.

После того, как оказали помощь футболисту, на этих же носилках унесли и медицинского работника, который находился за пределами поля