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Медработник выбежал на поле с носилками и получил травму по дороге к футболисту

19:21
Медработник получил травму. Фото elobservador.com.uy
Медработник получил травму. Фото elobservador.com.uy

Курьезный случай произошел в чемпионате Уругвая во время матча «Лаурелес» — «Университарио де Сальто».

Два медработника выбежали к травмированному футболисту с носилками, чтобы унести его с поля. Один из них по дороге захромал и не дошел до игрока. В итоге оказалось, что он получил травму. У медработника было выявлено мышечное растяжение.

После того, как оказали помощь футболисту, на этих же носилках унесли и медицинского работника, который находился за пределами поля

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Евгений Петров все материалы автора

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