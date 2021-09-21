Гол Балотелли помог «Адана Демиспору» отыграться с 0:3 против «Бешикташа»
22:17
«Бешикташ» и «Адана Демиспор» сыграли вничью (3:3) в матче шестого тура чемпионата Турции.
Хозяева вели со счетом 3:0. Отличились Франсиско Монтеро, Жозеф и Рыдван Йылмаз. Гости сумели отыграться — забивали Матиас Варгас, Марио Балотелли и Бритт Ассомбалонга.
«Бешикташ» набрал 14 очков и занимает первое место. У их соперников шесть очков и 12-я позиция.
Чемпионат Турции. Суперлига
6-й тур
«Бешикташ» — «Адана Демиспор» — 3:3 (2:0)
Голы: Монтеро, 20, Жозеф, 43, Йылмаз, 52 — Варгас, 60, Балотелли, 79, Ассомбалонга, 90+7
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