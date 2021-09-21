Игроки узбекистанского «Сурхана» обвинили клуб в избиении за требование выплатить зарплату

Экс-футболисты ФК «Сурхан» (Узбекистан) Жавохир Эсонкулов и Акром Ходжаев заявили, что их избили битами за требование выплатить зарплату. Руководство клуба опровергает эту информацию, сообщает Podrobno.uz.

Эсонкулов ранее подал заявление о нападении в правоохранительные органы. Он утверждает, что его били четыре человека. Также информацию об инциденте сообщила супруга Эсонкулова Рушана Мирсадыкова. По ее словам, игроки прибыли в офис клуба, чтобы получить рассчет. До этого им сообщили, что готовы рассчитаться по зарплате.

«Сначала закрыли Акрома Ходжаева, так как он приехал первый, — написала жена футболиста в Instagram. — Избивали битой, пугали, тем что выкинут с окна, потом приехал Жавохир Эсонкулов и его также закрыли в офисе. Потерпевших держали тренера команды, чтобы они не смогли увернутся.

Другие избивали битой и стульями, также угрожали пырнуть отверткой или задушить веревкой. Нападение было групповое, заранее спланированное. После всех побоев их переодели в чистые футболки, не запятнанные в кровь, дабы «избавиться от улик» и отпустили".

Мирсадыкова также добавила, что игрокам пригрозили, чтобы «они не рыпались и не пытались даже обращаться в органы и писать заявление», так как им никто не поможет, ни органы, ни прокуратура, ведь руководство клуба «крышуют» из президентского аппарата.

«Я верю, что среди вас есть неравнодушные люди и мы сможем добиться правосудия», — заключила она.

В клубе данную информацию опровергли. Как заявили в пресс-службе «Сурхана», трудовой договор между клубом и бывшим игроком Жавохиром Эсонкуловым был расторгнут по обоюдному согласию сторон 21 июля 2021 года, и игрок подписал официальный документ, подтверждающий, что у него нет финансовых требований к клубу.