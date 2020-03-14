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Матчи 1/4 финала Кубка Белоруссии пройдут со зрителями

09:33
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Матчи 1/4 финала Кубка Белоруссии не будут закрытыми для зрителей. Такое решение приняла Ассоциация «Белорусская федерация футбола» (АБФФ), сообщает официальный сайт организации. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в федерации решили продолжать турнир и проводить его в присутствии болельщиков и без ограничений.

При этом в заявлении организации указано, что АББФ при необходимости примет соответствующие меры предосторожности. Решение может быть принято после видеоконференции с участием УЕФА и европейских футбольных федераций, которая пройдет 17 марта. Ранее многие европейские чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Ответные матчи 1/4 финала Кубка Белоруссии пройдут 14-15 марта.

Дополнительная информация:

https://abff.by/news/article/oficialno-26343

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