Матчи 1/4 финала Кубка Белоруссии пройдут со зрителями

Матчи 1/4 финала Кубка Белоруссии не будут закрытыми для зрителей. Такое решение приняла Ассоциация «Белорусская федерация футбола» (АБФФ), сообщает официальный сайт организации. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в федерации решили продолжать турнир и проводить его в присутствии болельщиков и без ограничений.

При этом в заявлении организации указано, что АББФ при необходимости примет соответствующие меры предосторожности. Решение может быть принято после видеоконференции с участием УЕФА и европейских футбольных федераций, которая пройдет 17 марта. Ранее многие европейские чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Ответные матчи 1/4 финала Кубка Белоруссии пройдут 14-15 марта.