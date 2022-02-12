Матч «Порту» — «Спортинг» завершился массовой стычкой игроков

После матча 22-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Спортинг» (2:2) произошла массовая стычка игроков обеих команд. Уже после матча арбитр показал несколько красных карточек.

Одним из активных участников конфликта был защитник «Порту» Пепе. Он получил красную карточку. В целом команды приняли участие в потасовке в практически полном составе. На поле пытались прорваться и болельщики, но охрана сдержала их.

Потасовка после матча. Фото Reuters

«Порту» в этом матче отыгрался с 0:2 благодаря голам Фабиу Виейры и Мехди Тареми. У гостей забивали Паулинью и Нуну.