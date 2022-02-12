«Порту» и «Спортинг» сыграли вничью в чемпионате Португалии

В матче 22-го тура чемпионата Португалии «Порту» сыграл вничью со «Спортингом» (2:2).

Гости по ходу матча вели 2:0. Паулинью на восьмой минуте открыл счет. Второй мяч на 34-й минуте забил Нуну.

После этого Фабиу Виейра на 38-й минуте отыграл один мяч. «Спортинг» остался в меньшинстве на 49-й минуте после удаления Себастьяна Коатеса.

«Порту» сравнял счет на 78-й минуте. Гол в активе Мехди Тареми.

«Порту» набрал 60 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У «Спортинга» 54 очка и вторая позиция.