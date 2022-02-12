«Порту» и «Спортинг» сыграли вничью в чемпионате Португалии
В матче 22-го тура чемпионата Португалии «Порту» сыграл вничью со «Спортингом» (2:2).
Гости по ходу матча вели 2:0. Паулинью на восьмой минуте открыл счет. Второй мяч на 34-й минуте забил Нуну.
После этого Фабиу Виейра на 38-й минуте отыграл один мяч. «Спортинг» остался в меньшинстве на 49-й минуте после удаления Себастьяна Коатеса.
«Порту» сравнял счет на 78-й минуте. Гол в активе Мехди Тареми.
«Порту» набрал 60 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У «Спортинга» 54 очка и вторая позиция.
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