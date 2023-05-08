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Сегодня, 13:49

Овермарс — об инфаркте: «Мое сердце умерло на 45 процентов, но не жалейте меня, я счастливый человек»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Антверпена» Марк Овермарс рассказал о состоянии своего здоровья после инфаркта.

«Мое сердце умерло на 45 процентов. Но не жалейте меня. Я счастливый человек, мне просто нужно распределять свою энергию как можно лучше. Если на повестке дня есть важные вопросы или встречи, я сосредоточиваюсь на них. Я могу прийти в себя на следующий день. Я лучше умру здесь, чем ничего не буду делать», — приводит слова Овермарса Marca.

В конце декабря 2022 года бывший игрок «Аякса», «Арсенала» и «Барселоны» перенес микроинфаркт. Сообщалось, что после этого у него отмерла часть сердечной мышцы, из-за чего способность перекачивать кровь по телу снижена на 70 процентов.

Информировалось, что 50-летнему специалисту предстоит пройти длительное лечение, прежде чем он сможет вернуться к полноценной работе.

Источник: Marca
Марк Овермарс
Футбол
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