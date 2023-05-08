Платини высказался о переходе Роналду в «Аль-Наср»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини высказался о переходе португальского форварда Криштиану Роналду «Аль-Наср».

«Я не осуждаю его. В конце концов, если тебе предлагают 200 миллионов, отказываться от них почти аморально. Даже если вы очень богаты», — заявил Платини в интервью La Stampa.

38-летний Португальский форвард перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года.

Оклад Роналду в саудовской команде составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.