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Сегодня, 19:07

Платини высказался о переходе Роналду в «Аль-Наср»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший президент УЕФА Мишель Платини высказался о переходе португальского форварда Криштиану Роналду «Аль-Наср».

«Я не осуждаю его. В конце концов, если тебе предлагают 200 миллионов, отказываться от них почти аморально. Даже если вы очень богаты», — заявил Платини в интервью La Stampa.

38-летний Португальский форвард перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года.

Оклад Роналду в саудовской команде составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
Мишель Платини
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