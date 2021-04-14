Российский футбольный агент Александр Маньяков рассказал о коллеге Романе Беззубове, который был застрелен неизвестными в Риге.

Он был застрелен сегодня, 14 апреля, в Риге в микрорайоне Пурвциемс. Полиции Латвии удалось установить, что как минимум двое человек могут быть причастны к убийству.

— Шокирующая новость, — говорит Маньяков. — Мы познакомились с Романом, когда я работал в тульском «Арсенале». Нам приглянулся защитник сборной Латвии Виталий Ягодинский, принадлежавший киевскому «Динамо». Главный тренер Дмитрий Аленичев дал добро, мы вступили в переговоры, но по финансовым условиям не потянули этот трансфер. Беззубов точно не был конфликтным человеком. Когда в нашем общении возник напряженный момент, Роман тут же разрядил ситуацию, несколько раз извинился. Абсолютно европейский менталитет, поэтому я поражен, что его кто-то выслеживал и устроил эту кровавую разборку.

Кто-то уже пишет о российском следе, но я уверен, что это ерунда. В нашей стране в футбольном бизнесе до мордобития-то давно не доходит, все вопросы решаются мирно, а ехать для этого в Латвию? Где рынок в десятки раз ниже и нет поводов для столкновений? Абсурд.

Знаю, что Роман буквально за неделю до убийства купил новый автомобиль. Если бы опасался за жизнь, то не вел такой открытый образ жизни, где-то затаился бы. За его Instagram было очень приятно следить — даже по фотографиям чувствовалось, насколько это добрый и семейный человек, везде с сыном.

Приношу соболезнования родным и близким. (Константин Алексеев)