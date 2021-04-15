«Палмейрас» с Луизом Адриану проиграл «Дефенсе» в матче за Суперкубок Южной Америки

«Палмейрас», за который выступает бывший нападающий «Спартака» Луиз Адриану, проиграл по пенальти аргентинскомуклубу «Дефенса и Хустисия» в ответном матче финала Рекопы Южной Америки (в турнире участвуют победители Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка).

В основное время матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Дефенса и Хустисии». Первая игра завершилась с таким же счетом, но в пользу «Палмейрас».

В дополнительное время голов команды не забили, а в серии пенальти аргентинский клуб оказался сильнее — 4:3.

Луиз Адриану вышел на поле в составе «Палмейраса» на 105-й минуте. Бразилец в серии пенальти не смог реализовать свою попытку.

В основное время матча голы забили Брайан Ромеро и Марсело Бенитес у аргентинского клуба и Рафаэль Вейга — у бразильского.

Отметим, что обе команды доигрывали матч в меньшинстве. На 68-й минуте красную карточку получил защитник «Палмейрас» Матиас Винья, а на 98-й — нападающий «Дефенса и Хустисии» Брайан Ромеро.