«Золотая бутса» достанется Левандовски
Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса». Его проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».
Сейчас в нем лидируют Роберт Левандовски, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Андре Силва. У идущего первым нападающего «Баварии» 70 баллов — он забил 35 мячей в чемпионате Германии.
Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.
|
Игрок
|
Команда
|
Чемпионат
|
Мячи
|
Коэффициент
|
Баллы
|
1. Роберт Левандовски
|
Бавария
|
Германия
|
35
|
2
|
70
|
2. Криштиану Роналду
|
Ювентус
|
Италия
|
25
|
2
|
50
|
3. Лионель Месси
|
Барселона
|
Испания
|
23
|
2
|
46
|
Андре Силва
|
Айнтрахт Ф
|
Германия
|
23
|
2
|
46
|
5. Эрлинг Холанн
|
Боруссия Д
|
Германия
|
21
|
2
|
42
|
Ромелу Лукаку
|
Интер
|
Италия
|
21
|
2
|
42
|
Кильян Мбаппе
|
ПСЖ
|
Франция
|
21
|
2
|
42
|
...71. Сердар Азмун
|
Зенит
|
Россия
|
15
|
1,5
|
22,5
В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09), Луис Суарес (2013/14) и Чиро Иммобиле (2019/20).
(Александр Бобров)
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