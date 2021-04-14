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«Золотая бутса» достанется Левандовски

09:30
Роберт Левандовски. Фото twitter.com/FCBayern
Роберт Левандовски. Фото twitter.com/FCBayern
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Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса». Его проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидируют Роберт Левандовски, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Андре Силва. У идущего первым нападающего «Баварии» 70 баллов — он забил 35 мячей в чемпионате Германии.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок

Команда

Чемпионат

Мячи

Коэффициент

Баллы

1. Роберт Левандовски

Бавария

Германия

35

2

70

2. Криштиану Роналду

Ювентус

Италия

25

2

50

3. Лионель Месси

Барселона

Испания

23

2

46

Андре Силва

Айнтрахт Ф

Германия

23

2

46

5. Эрлинг Холанн

Боруссия Д

Германия

21

2

42

Ромелу Лукаку

Интер

Италия

21

2

42

Кильян Мбаппе

ПСЖ

Франция

21

2

42

...71. Сердар Азмун

Зенит

Россия

15

1,5

22,5

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09), Луис Суарес (2013/14) и Чиро Иммобиле (2019/20).

(Александр Бобров)

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