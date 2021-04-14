«Золотая бутса» достанется Левандовски

Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса». Его проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидируют Роберт Левандовски, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Андре Силва. У идущего первым нападающего «Баварии» 70 баллов — он забил 35 мячей в чемпионате Германии.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок Команда Чемпионат Мячи Коэффициент Баллы 1. Роберт Левандовски Бавария Германия 35 2 70 2. Криштиану Роналду Ювентус Италия 25 2 50 3. Лионель Месси Барселона Испания 23 2 46 Андре Силва Айнтрахт Ф Германия 23 2 46 5. Эрлинг Холанн Боруссия Д Германия 21 2 42 Ромелу Лукаку Интер Италия 21 2 42 Кильян Мбаппе ПСЖ Франция 21 2 42 ...71. Сердар Азмун Зенит Россия 15 1,5 22,5

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09), Луис Суарес (2013/14) и Чиро Иммобиле (2019/20).

(Александр Бобров)