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Сегодня, 21:50

Лунев — о тратах в Азербайджане: «В месяц где-то 4-5 тысяч евро получается»

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Голкипер «Карабаха» и сборной России Андрей Лунев ответил на вопрос, сколько денег тратит за один месяц в Азербайджане.

«Скажем так, полторашка евро на квартиру. Тысячу надо на машину. Садик для ребенка — там ерунда, немного выходит. На бензин нормально уходит. Тяжело сказать, сколько точно уходит в месяц. На все вместе где-то 4000-5000 евро получается», — цитирует Лунева Sport24.

Лунев выступает за «Карабах» с августа 2023 года. За это время он провел за команду 26 матчей, включая 10 игр в Лиге Европы, пропустил 35 голов и 8 раз сыграл на ноль. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: Sport24
Андрей Лунев
ФК Карабах
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