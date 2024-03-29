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Сегодня, 12:05

Юран заявил, что готов вернуть в «Пари НН» Севикяна

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что готов вернуть в команду российского полузащитника Эдгара Севикяна. Ранее футболист сменил «Пари НН» на «Ференцварош».

— Нужно внимательнее читать мои слова. Я изначально говорил, что Эдгару нужно было доиграть сезон в «Пари НН», а потом уже уходить куда хочет — хоть в «Краснодар», хоть в «Ференцварош». Эдгар — молодой футболист, я находил к нему индивидуальный подход. После каждого неудачного матча беседовал с ним и успокаивал: «Не пытайся объять необъятное. Все нормально». Я постепенно подводил его к нужному уровню. Но в Европе такого не будет. Не воспользовался шансом — садишься и ждешь следующего. Эдгар — талантливый парень, но поспешил на полгода.

— После всей этой ситуации Севикян в будущем сможет оказаться в команде Сергея Юрана?

— Нужно спрашивать у его представителей. Они лучше знают. Эдгар тут совсем ни при чем. Я с удовольствием его верну. Парень-то он классный — и в быту, и на тренировках.

22-летний Севикян выступал за нижегородцев с сезона-2022/23. В текущем сезоне РПЛ он провел 18 матчей и забил 4 гола.

Источник: https://sport24.ru/football/news-633660-yuran-pro-sevikyana-edgar-talantlivyy-paren-no-pospeshil-na-polgoda-ya-s-udovolstviyem-yego-vernu
Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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