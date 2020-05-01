Луиш Нету навестил старейшего болельщика «Спортинга» и вручил ему набор для профилактики заражения

Защитник «Спортинга» Луиш Нету и вице-президент клуба Мария Серрано посетили старейшего члена фан-клуба лиссабонцев Эдуарду Илариу, сообщает официальный сайт клуба.

Бывший игрок «Зенита» подарил 96-летнему фанату футболку «Спортинга», книгу об истории клуба и гигиентический набор для профилактики заражения коронавирусом.

Позднее Серрано также нанесла визит второму по возрасту фанату клуба — 89-летнему Мариу Торрешу Перейре.

Нету выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 год (с годичной аренды в «Фенербахче»), а летом 2019-го перешел в «Спортинг».