Футбол
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Суперкубок России
Кубок Матч Премьер 2021
Лига чемпионов
Лига Европы
Клубный ЧМ по футболу
Лига конференций
Суперкубок УЕФА
Чемпионат мира-2022
Англия
Испания
Италия
Другие страны
Кубок Либертадорес
Франция
Кубок Африки
Германия
Кубок Азии
Женский футбол
Кубок Париматч Премьер 2021
ЧМ по футболу 2022
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
БЕТСИТИ Кубок России
ФНЛ
ПФЛ
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче за Суперкубок Болгарии

22:33
Теги:

В матче за Суперкубок Болгарии «Лудогорец» выиграл у софийского ЦСКА (4:0).

В составе победителей забивали Алекс Сантана, Доминик Янков, Пьерос Сотириу и Мавис Чибота.

«Лудогорец» выиграл трофей в пятый раз и стал лидером по этому показателю. Команда обошла ЦСКА, у которого осталось четыре Суперкубка.

Суперкубок Болгарии

«Лудогорец» — ЦСКА — 4:0 (2:0)

Голы: Сантана, 29, Янков, 41, Сотириу, 49, Чибота, 84

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Сочи» в меньшинстве победил «Рубин» на товарищеском турнире
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы
Видео: На Москву надвигаются аномальные холода и грозы
Бойфренд автоледи, сбившей детей в Москве, попытался ее оправдать
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд