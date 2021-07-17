«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче за Суперкубок Болгарии

В матче за Суперкубок Болгарии «Лудогорец» выиграл у софийского ЦСКА (4:0).

В составе победителей забивали Алекс Сантана, Доминик Янков, Пьерос Сотириу и Мавис Чибота.

«Лудогорец» выиграл трофей в пятый раз и стал лидером по этому показателю. Команда обошла ЦСКА, у которого осталось четыре Суперкубка.

Суперкубок Болгарии

«Лудогорец» — ЦСКА — 4:0 (2:0)

Голы: Сантана, 29, Янков, 41, Сотириу, 49, Чибота, 84