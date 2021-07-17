«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче за Суперкубок Болгарии
22:33
В матче за Суперкубок Болгарии «Лудогорец» выиграл у софийского ЦСКА (4:0).
В составе победителей забивали Алекс Сантана, Доминик Янков, Пьерос Сотириу и Мавис Чибота.
«Лудогорец» выиграл трофей в пятый раз и стал лидером по этому показателю. Команда обошла ЦСКА, у которого осталось четыре Суперкубка.
Суперкубок Болгарии
«Лудогорец» — ЦСКА — 4:0 (2:0)
Голы: Сантана, 29, Янков, 41, Сотириу, 49, Чибота, 84
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