Бывший форвард киевского «Динамо» Мехмеди объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии
12:14
Нападающий «Вольфсбурга» Адмир Мехмеди объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии.
30-летний футболист сообщил об этом на своей странице в Instagram. Игрок заявил, что хочет сосредоточиться на выступлениях за «Вольфсбург» из-за того, что в последнее время его беспокоили травмы.
На счету Мехмеди 10 голов и 7 результативных передач в 76 матчах за сборную Швейцарии. Вместе с командой он дошел до 1/4 финала Евро-2020.
В период с января 2012 года по июль 2013 года футболист выступал за киевское «Динамо».
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