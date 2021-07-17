Бывший форвард киевского «Динамо» Мехмеди объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии

Нападающий «Вольфсбурга» Адмир Мехмеди объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии.

30-летний футболист сообщил об этом на своей странице в Instagram. Игрок заявил, что хочет сосредоточиться на выступлениях за «Вольфсбург» из-за того, что в последнее время его беспокоили травмы.

На счету Мехмеди 10 голов и 7 результативных передач в 76 матчах за сборную Швейцарии. Вместе с командой он дошел до 1/4 финала Евро-2020.

В период с января 2012 года по июль 2013 года футболист выступал за киевское «Динамо».