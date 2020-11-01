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Лучший африканский бомбардир в истории чемпионатов мира вернулся на родину

09:10
Асамоа Гьян. Фото Twitter
Асамоа Гьян. Фото Twitter
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Известный нападающий Асамоа Гьян вернулся в Гану. Он заключил контракт с местным клубом «Легон Ситиз», сообщает Goal.

Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на один год. Он подписал контракт в последний день ганского трансферного окна.

Гьян будет выступать за клуб из родной страны впервые с 2003 года. Он является самым результативным африканским игроком в истории чемпионатов мира (6 мячей). В составе сборной Ганы Гьян провел 109 матч и забил 51 мяч.

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