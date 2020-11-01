Лучший африканский бомбардир в истории чемпионатов мира вернулся на родину
Известный нападающий Асамоа Гьян вернулся в Гану. Он заключил контракт с местным клубом «Легон Ситиз», сообщает Goal.
Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на один год. Он подписал контракт в последний день ганского трансферного окна.
Гьян будет выступать за клуб из родной страны впервые с 2003 года. Он является самым результативным африканским игроком в истории чемпионатов мира (6 мячей). В составе сборной Ганы Гьян провел 109 матч и забил 51 мяч.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.