Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Лос-Анджелес», остановивший Ибрагимовича, не смог выйти в финал MLS

07:16
Теги:

«Лос-Анджелес» проиграл «Сиэтлу» в матче 1/2 финала MLS (1:3). Второй финалист определится во встрече «Торонто» — «Атланта».

Напомним, «Лос-Анджелес» переиграл в 1/4 финала «ЛА Гэлакси», после чего форвард Златан Ибрагимович сделал несколько вызывающих заявлений.

MLS

1/2 финала

«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 1:3 (1:2)

Голы: Атуэста, 17 (1:0). Руидиас, 22 (1:1). Лодейро, 26 (1:2). Руидиас, 64 (1:3).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир