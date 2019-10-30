«Лос-Анджелес», остановивший Ибрагимовича, не смог выйти в финал MLS

«Лос-Анджелес» проиграл «Сиэтлу» в матче 1/2 финала MLS (1:3). Второй финалист определится во встрече «Торонто» — «Атланта».

Напомним, «Лос-Анджелес» переиграл в 1/4 финала «ЛА Гэлакси», после чего форвард Златан Ибрагимович сделал несколько вызывающих заявлений.

MLS

1/2 финала

«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 1:3 (1:2)

Голы: Атуэста, 17 (1:0). Руидиас, 22 (1:1). Лодейро, 26 (1:2). Руидиас, 64 (1:3).