Лопес утвержден главным тренером сборной Катара после победы на Кубке Азии

Испанский тренер Маркес Лопес возглавил сборную Катара, сообщается в аккаунте Футбольной ассоциации Катара (QFA) в соцсети X. Ранее команда завоевала Кубок Азии.

Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Лопес был исполняющим обязанности главного тренера сборной с декабря 2023 года после ухода португальского специалиста Карлуша Кейруша.

Под руководством Лопеса сборная Катара выиграла домашний Кубок Азии в феврале. Команда стала двукратным победителем турнира.