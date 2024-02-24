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24 февраля, 15:06

Лопес утвержден главным тренером сборной Катара после победы на Кубке Азии

Виктория Кравченко
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Испанский тренер Маркес Лопес возглавил сборную Катара, сообщается в аккаунте Футбольной ассоциации Катара (QFA) в соцсети X. Ранее команда завоевала Кубок Азии.

Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Лопес был исполняющим обязанности главного тренера сборной с декабря 2023 года после ухода португальского специалиста Карлуша Кейруша.

Под руководством Лопеса сборная Катара выиграла домашний Кубок Азии в феврале. Команда стала двукратным победителем турнира.

Сборная Катара по футболу
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