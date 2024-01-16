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Сегодня, 10:06

Линекер — о Месси: «Победитель всего. Поистине выдающаяся карьера»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на новость о том, что форвард национальной команды Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси получил премию The Best лучшему игроку 2023 года.

«8 наград The Best (с учетом предыдущих форматов приза. — Прим. «СЭ»), 8 «Золотых мячей». 17 лет подряд в команде года. Победитель всего. Какая поистине выдающаяся карьера», — написал Линекер в своих соцсетях.

В борьбе за звание лучшего футболиста 2023 года по версии ФИФА Месси обошел форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

С лета прошлого года 36-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» в МЛС, В прошедшем сезоне Месси провел 14 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Лионель Месси
Футбол
Гари Линекер
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