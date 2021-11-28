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«Легия» обыграла «Ягеллонию» в чемпионате Польши

22:44
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В матче 16-го тура чемпионата Польши «Легия» выиграла у «Ягеллонии» (1:0).

Единственный мяч на 45+2-й минуте забил Маттиас Юханссон. Варшавский клуб набрал 12 очков и занимает 16-е место. У «Ягеллонии» 21 очко и 11-я позиция.

«Легия» — соперник «Спартака» по Лиге Европы. В первом матче в Москве польский клуб победил 1:0. В последнем, шестом туре группового турнира «Легия» примет «Спартак» 9 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат Польши. Экстракласса

14-й тур

«Легия» — «Ягеллония» — 1:0 (1:0)

Гол: Юханссон, 45+2

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Сергей Федоров все материалы автора
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