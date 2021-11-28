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«Спортинг» обыграл «Тонделу» и вышел на первое место в чемпионате Португалии

23:03
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В матче 12-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» выиграл у «Тонделы» (2:0).

Голы забивали Пабло Сарабия и Паулинью. «Спортинг» набрал 32 очка и вышел на первое место. У идущей второй «Бенфики» на очко меньше. «Порту» идет третьим — 29 очков и матч в запасе. «Тондела» занимает десятое место — 12 очков.

Чемпионат Португалии

12-й тур

«Спортинг» — «Тондела» — 2:0 (1:0)

Голы: Сарабия, 10, Паулинью, 50

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Евгений Петров все материалы автора

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