«Галатасарай» сыграл вничью с «Йени Малатьяспор» в чемпионате Турции
22:12
«Йени Малатьяспор» и «Галатасарай» сыграли вничью (0:0) в матче 14-го тура турецкой Суперлиги.
«Галатасарай» набрал 22 очка и занимает восьмое место. У «Йени Малатьяспор» 13 очков и 17-я позиция.
Чемпионат Турции. Суперлига
14-й тур
«Йени Малатьяспор» — «Галатасарай» — 0:0
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