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«Галатасарай» сыграл вничью с «Йени Малатьяспор» в чемпионате Турции

22:12
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«Йени Малатьяспор» и «Галатасарай» сыграли вничью (0:0) в матче 14-го тура турецкой Суперлиги.

«Галатасарай» набрал 22 очка и занимает восьмое место. У «Йени Малатьяспор» 13 очков и 17-я позиция.

Чемпионат Турции. Суперлига

14-й тур

«Йени Малатьяспор» — «Галатасарай» — 0:0

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Евгений Петров все материалы автора

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