«Легия» после матча со «Спартаком» обыграла «Гурник» в чемпионате Польши
В матче восьмого тура чемпионата Польши «Легия» победила «Гурник» из Ленчны (3:1).
У победителей отличились Эрнест Мучи и Махир Эмрели, а Павел Барановски забил в свои ворота. У гостей отличился Бартош Спячка.
«Легия» набрала девять очков и поднялась на 12-е место. Варшавский клуб ранее на выезде обыграл «Спартак» (1:0) в Лиге Европы. Единственный мяч забил Лирим Кастрати.
Чемпионат Польши. Экстракласа
8-й тур
«Легия» — «Гурник» — 3:1 (2:1)
Голы: Барановски, 11, в свои ворота, Мучи, 27, Эмрели, 79 — Спячка, 45+1, с пенальти
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