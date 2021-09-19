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«Легия» после матча со «Спартаком» обыграла «Гурник» в чемпионате Польши

23:18
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В матче восьмого тура чемпионата Польши «Легия» победила «Гурник» из Ленчны (3:1).

У победителей отличились Эрнест Мучи и Махир Эмрели, а Павел Барановски забил в свои ворота. У гостей отличился Бартош Спячка.

«Легия» набрала девять очков и поднялась на 12-е место. Варшавский клуб ранее на выезде обыграл «Спартак» (1:0) в Лиге Европы. Единственный мяч забил Лирим Кастрати.

Чемпионат Польши. Экстракласа

8-й тур

«Легия» — «Гурник» — 3:1 (2:1)

Голы: Барановски, 11, в свои ворота, Мучи, 27, Эмрели, 79 — Спячка, 45+1, с пенальти

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

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Обе забьют - нет

15%

1.74

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Евгений Петров все материалы автора

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