«Рейнджерс» и «Селтик» не сумели одержать победы в чемпионате Шотландии
В матче шестого тура чемпионата Шотландии «Селтик» проиграл «Ливингстону» (0:1).
Единственный мяч на 25-й минуте забил Эндрю Шинни. «Рейнджерс» дома сыграл вничью с «Мазервеллом» (1:1). У хозяев забил Фэшн Сакала, у гостей — Кейн Вулери.
«Рейнджерс» лидирует с 13-ю очками. У «Селтика» девять очков и шестое место.
Чемпионат Шотландии. Премьершип
6-й тур
«Данди Юнайтед» — «Данди» — 1:0 (0:0)
Гол: Харкс, 81
«Ливингстон» — «Селтик» — 1:0 (1:0)
Гол: Шинни, 25
«Рейнджерс» — «Мазвервелл» — 1:1 (1:0)
Голы: Сакала, 12 — Вулери, 66
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