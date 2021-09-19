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«Рейнджерс» и «Селтик» не сумели одержать победы в чемпионате Шотландии

22:20
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В матче шестого тура чемпионата Шотландии «Селтик» проиграл «Ливингстону» (0:1).

Единственный мяч на 25-й минуте забил Эндрю Шинни. «Рейнджерс» дома сыграл вничью с «Мазервеллом» (1:1). У хозяев забил Фэшн Сакала, у гостей — Кейн Вулери.

«Рейнджерс» лидирует с 13-ю очками. У «Селтика» девять очков и шестое место.

Чемпионат Шотландии. Премьершип

6-й тур

«Данди Юнайтед» — «Данди» — 1:0 (0:0)

Гол: Харкс, 81

«Ливингстон» — «Селтик» — 1:0 (1:0)

Гол: Шинни, 25

«Рейнджерс» — «Мазвервелл» — 1:1 (1:0)

Голы: Сакала, 12 — Вулери, 66

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

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Евгений Петров все материалы автора

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