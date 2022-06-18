Курбан Бердыев может возглавить клуб из Ирана

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить иранский клуб «Трактор», утверждает Tasnim News Agency.

По информации источника, иранский клуб уже достиг соглашения с 69-летним специалистом.

Стоит также добавить, что информация о приходе Бердыева появилась даже на официальном сайте и социальных сетях «Трактора». Иранский клуб сообщил, что 14 июня провел переговоры для заключения контракта.

6 июня главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев и руководство клуба достигли соглашения о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон.

Под его руководством «Кайрат» выиграл Кубок Казахстана в сезоне 2021 и стал бронзовым призером чемпионата страны в той же кампании.